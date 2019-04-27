وقال الرئيس الصينى – فى مؤتمر صحفى فى ختام اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء وحكومات الدول المشاركة فى قمة منتدى "الحزام والطريق" مساء اليوم - ان وجهات نظر المشاركين جسدت الاجماع على أهمية المبادرة التى خلقت المزيد من الفرص والمنافع المتبادلة .

وأضاف أن المشاركين فى المنتدى أكدوا أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات . مشددا على أن مبادرة "الحزام والطريق" وفرت منصة مواتية لتبادل الآراء حول تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية.

وأشار الى ان المشاركين فى المنتدى شددوا ايضا على اهمية الاستفادة من المزايا والفرص التى توفرها مبادرة "الحزام والطريق" ورفض الاجراءات الحمائية لتدعيم التبادل التجارى .