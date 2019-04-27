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حبس المتهم بدس العقاقير المخدرة لـ 3 سيدات ضحايا العمرة المجانية بالشرقية

السبت، 27 أبريل 2019 10:58 ص
حبس المتهم بدس العقاقير المخدرة لـ 3 سيدات ضحايا العمرة المجانية بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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قررت نيابة قسم أول الزقازيق بالشرقية، اليوم، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم الرئيسى فى واقعة زج العقاقير المخدرة لـ 3 سيدات من كبار السن، ضحايا العمرة المجانية، ومعه وسيطين فى الواقعة بينه وبين السيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى باشرها محمد عرفة، وكيل أول النيابة، برئاسة أحمد سلام، مدير نيابة قسم أول الزقازيق، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تهريب مواد مخدرة.

كان اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسر كل من "فايقة عبد العزيز عبد المعبود" 63 سنة ربة منزل مقيم الزقازيق، و"نبوية عبد العزيز عبد السلام" 60 سنة مقيمة بهجات مركز الزقازيق، و"صباح عطية إسماعيل موسي" 70 سنة، مقيمة الزقازيق، يتهمون فيه" محمد ف أ ال" 34 سنة حاصل على ليسانس حقوق مقيم أبوكبير، بوضع كمية من العقاقير المخدرة بحقائب السيدات أثناء توجهم لأداء فريضة العمرة، وتم ضبطهم بمطار جدة بالسعودية.

وتمكنت قوة من مباحث أبوكبير من ضبطه، وتم ضبط الوسطين فى الواقعة وهما" سليم" و" إسلام" بمعرفة أهالى الضحايا، وتسليمهم للشركة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1727 إدارى قسم أول الزقازيق، وتم عرضه على النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، اتهام أسر الضحايا "م ف أ" بخداع بعض السيدات كبار السن ممن يرغبن فى أداء فريضة، مدعيا أن فاعل خير، يرغب فى عمل خير وطلب " سليم " يعمل حلاق مقيم قرية بهجات، وصديقه" إسلام" اختيار عدد من السيدات من كبار السن لأداء العمرة، واستغل كبر سنهم ووضع مخدرات لهم.

 

 


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