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جو بايدن يتلقى 3 .6 مليون دولار تبرعات لحملته فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

السبت، 27 أبريل 2019 03:25 ص
جو بايدن يتلقى 3 .6 مليون دولار تبرعات لحملته فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق
واشنطن /أ ش أ/
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أعلن مسئولو حملة جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق، والمرشح الرئاسى لانتخابات العام المقبل بالولايات المتحدة أن التبرعات التى تلقتها الحملة بلغت 3ر6 مليون دولار أمريكى، وذلك فى أول 24 ساعة منذ إعلانه الترشح.

وأشارت التقديرات إلى أن حجم هذه التبرعات تجاوزت ما حصلت عليه حملة منافسه بيرنى ساندرز، والتى وصلت إلى 6 ملايين دولار فى أول يوم من حملته، كما زادت على تبرعات حملة بيتو أوروك الذى تلقى 1ر6 مليون دولار.

على أن بايدن تعرض لبعض الانتقادات بسبب تركيز اهتمامه بالمتبرعين الأثرياء لمساعدته فى تمويل حملته، حيث حضر بايدن حفلا خاصا بهدف جمع التبرعات فى فيلاديلفيا استضافه بعض رجال الأعمال مساء الخميس الماضي، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه الترشح للرئاسة.

لكن مسئولى الحملة ردوا على ذلك بأن 97% من التبرعات كانت أقل من 200 دولار، كما لفتوا إلى أن الحملة تلقت تبرعات من جميع الولايات الأمريكية، وأن متوسط قيمة التبرع بلغ 41 دولارا وقد بلغ إجمالى المساهمين 97 ألف شخص.

 


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