"جثة داخل حقيبة".. 3 قرارات اتخذتها النيابة لكشف لغز العثور على جثة سيدة بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها لكشف لغز العثور على جثة سيدة مقطعة إلى نصفين وملقى جزئها السفلى داخل حقيبة بمنطقة الطالبية، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وصرحت النيابة العامة بتشريح الجزء السفلى من السيدة الذى تم العثور عليها لبيان ما به من إصابات أو علامات تشير إلى أسباب الوفاة.

كما صرحت النيابة بأخذ عينة من الدماء المجنى عليها؛ لإجراء تحليل "دى.أن.أى" للتوصل لهويتها، بالتزامن مع طلب كشف بفحص بلاغات التغيب خلال الفترة.

وتجرى الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات موسعة حول الواقعة، لكشف ظروفها وملابساتها، حيث استمعت لأقوال عدد من شهود العيان، والسكان بمحيط المكان الذى تم العثور فيه على الجثة.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل حقيبة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مقطعة لسيدة داخل حقيبة، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية الضحية، وغموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.