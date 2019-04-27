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توافد الشخصيات العامة على الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة للتهنئة بعيد القيامة

السبت، 27 أبريل 2019 05:48 م
توافد الشخصيات العامة على الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة للتهنئة بعيد القيامة الكنيسة الانجيلية - أرشيفية
كتب محمود راغب
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بدأ، منذ قليل، توافد الشخصيات العامة، على الكنيسة الأنجيلية بمصر الجديدة، للمشاركة وتقديم التهانى للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.
 

وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد، فى تمام الساعة السادسة بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.



وسيرأس القداس الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويشارك بالاحتفالية القس يوسف سمير راعى الكنيسة وفريق الحياة الأفضل والمايسترو العالمى ناير ناجى.



ومن المقرر أن يشارك بالحضور، مندوب رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدد من قادة الفكر بالمجتمع المصرى.


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