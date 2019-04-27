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السبت، 27 أبريل 2019 12:27 ص
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تحذير أمريكى لإيران من العبث بـ"إمدادات النفط"

السبت، 27 أبريل 2019 12:00 ص
تحذير أمريكى لإيران من العبث بـ"إمدادات النفط" حسن روحانى
واشنطن )أ ش أ(
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حذر مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب  ،من أي محاولة إيرانية لوقف إمدادات النفط، معتبرا أن ذلك سيتسبب بمتاعب كبيرة لطهران وحلفائها في المنطقة.

وأضاف المسؤول الأمريكي - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية  أنه لا توجد خطط لتمديد فترة إعفاء للصين من شراء النفط الإيراني ، مضيفا  "هم يعرفون ذلك.. على قدر علمي فإن ذلك لا يجري التفكير فيه"، مضيفا أن الاسئلة بشأن فترة لإنهاء تدريجي للمشتريات متروكة في نهاية المطاف لوزارة الخارجية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي قرر في وقت سابق إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، والتي سمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر 2018 على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب ترامب، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران و6 قوى عالمية كبرى.

لكن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان ، واعتبارا من الثاني من مايو، ستواجه هذه الدول، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني

 

 


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