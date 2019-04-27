وقال الرئيس بوتين في كلمته خلال المنتدى - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم - " نحن نولي اهتماما كبيرا لتطوير الطريق البحري الشمالي، ونفكر في إمكانية ربطه بطريق الحرير الصيني، وبالتالي خلق طريق نقل عالمي وتنافسي يربط شمال شرق، وشرق وجنوب شرق آسيا بأوروبا".

وأضاف" إن هذا المشروع الضخم يعني قيام تعاون وثيق بين دول أوراسيا لزيادة حركة الترانزيت وبناء محطات استقبال البضائع والحاويات في الموانىء، وكذلك المراكز اللوجستية، داعيا الدول المشاركة في المنتدى للانضمام لهذا المشروع".

وكانت فعاليات منتدى "حزام واحد، طريق واحد" قد انطلقت في بكين يوم الخميس الماضي بحضور قادة وزعماء 37 بلدا بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعد الطريق البحري الشمالي، هو وجهة نقل تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي على طول سواحل شمالي روسيا في الدائرة القطبية الشمالية .. حيث يعبر بحور الشمال بمحاذاة سيبيريا إلى الشرق الأقصى الروسي على الحدود مع اليابان وكوريا، وصار متاحا أمام حركة الملاحة البحرية مع ذوبان الجليد في القطب الشمالي.