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انقطاع المياه عن أكثر من 10 مناطق بحلوان ومايو بسبب قطع كابل كهرباء

السبت، 27 أبريل 2019 03:47 م
انقطاع المياه عن أكثر من 10 مناطق بحلوان ومايو بسبب قطع كابل كهرباء انقطاع مياة
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً  لقيام احدى شركات المقاولات بقطع كابل الكهرباء الرئيسى المغذى لمحطه مياه شمال حلوان وقطع التيار الكهربائى عن المحطه، وهو ما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( حلوان – حدائق حلوان – عرب الوالدة – عزبة الوالدة – مساكن الضباط – منشية عين حلوان – عزبة زين – تقسيم النصر للسيارات – وبعض مناطق 15 مايو –المصانع الحربية – وادي حوف )  
 
 وأوضحت فى بيان أنه سيتم عودة المياه فورعودة التيار الكهربائي لمحطة مياه شمال حلوان وتشغيلها.
 

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انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

حلوان

كابل كهرباء




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