اليوم السابع تكشف غدا أسباب انشقاقات مكاتب جماعة الإخوان بالمحافظات

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: التفاصيل الكاملة لأسباب انشقاقات مكاتب الإخوان بالمحافظات.



كيف نفهم ارتفاع الجنيه أمام الدولار؟.. الدولار يتراجع 75 قرشًا أمام الجنيه خلال 4 أشهر.. التدفقات الأجنبية وتحويلات المصريين وإيرادات السياحة وتصدير الغاز والاستثمار فى الأسواق الناشئة ساهمت فى الارتفاع.. وفاتورة الاستيراد مصدر القلق الوحيد

السيسى للقادة المشاركين بقمة «الحزام والطريق» خلال جلسات المائدة المستديرة: مصر تنفذ مشروعاً عملاقاً لتنمية محور قناة السويس



الرئيس يستعرض التجربة المصرية فى المشروعات القومية.. ويؤكد: وضعنا استراتيجية طموحة لتصبح القاهرة مركزاً إقليمياً للطاقة

سفر الأطباء للتدريب على التأمين الصحى بإنجلترا



حرب القرصنة والفضائح المتبادلة.. خطة «حسم» لقيادة الإخوان والرأى العام

التفاصيل الكاملة لأسباب انشقاقات مكاتب جماعة الإخوان بالمحافظات



القس الدكتور إكرام لمعى فى حوار خاص لـ«اليوم السابع»: المسيحيون يعيشون أفضل عصورهم مع الدولة الحالية

«المشروعات الصغيرة» يحقق حلم حسن فى محل أحذية بالغربية

20 % تراجعا فى أسعار الياميش بالأسواق

عودة الملك لمكانه الطبيعى: محمد صلاح يكتب التاريخ فى خماسية ليفربول ضد هدرسفيلد



الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح

الزراعة: تراخيص لـ6105 مزارع للإنتاج الحيوانى والداجنى خلال 90 يوما



الجامعات تنهى استعداداتها لامتحانات نهاية العام



