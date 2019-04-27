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السبت، 27 أبريل 2019 10:00 م
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اليوم السابع تكشف غدا أسباب انشقاقات مكاتب جماعة الإخوان بالمحافظات

السبت، 27 أبريل 2019 09:15 م
اليوم السابع تكشف غدا أسباب انشقاقات مكاتب جماعة الإخوان بالمحافظات عدد اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: التفاصيل الكاملة لأسباب انشقاقات مكاتب الإخوان بالمحافظات. 
 

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التفاصيل الكاملة لأسباب انشقاقات مكاتب جماعة الإخوان بالمحافظات

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«المشروعات الصغيرة» يحقق حلم حسن فى محل أحذية بالغربية
 

20 % تراجعا فى أسعار الياميش بالأسواق

عودة الملك لمكانه الطبيعى: محمد صلاح يكتب التاريخ فى خماسية ليفربول ضد هدرسفيلد

الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح

الزراعة: تراخيص لـ6105 مزارع للإنتاج الحيوانى والداجنى خلال 90 يوما

الجامعات تنهى استعداداتها لامتحانات نهاية العام

 


 

 


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اليوم السابع

انشقاقات الاخوان

مكاتب الجماعة

الإخوان




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