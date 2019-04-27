video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يفتح الطريق الدائرى بالقومية العربية بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق

السبت، 27 أبريل 2019 02:56 م
المرور يفتح الطريق الدائرى بالقومية العربية بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور فتح الطريق الدائرى فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال إنشاء محطة مترو بالقومية العربية، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال.

و أغلقت إدارة المرور الطريق الدائرى فى الاتجاهين بسبب  الأعمال التى نفذتها الهيئة القومية للانفاق ضمن المرحلة الثانية" 2 ب" من الخط الثالث، التى من ضمنها مترو الطريق الدائرى أعلى منطقة القومية العربية، و سيتم رفع و تركيب 2 باكية معدنية الواحدة منها بطول 50 مترا، بعرض الدائرى فى الاتجاهين.

وأجريت تحويلات مرورية بسبب الأعمال بغلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين، ما قبل تقاطع الدائرى مع شارع القومية العربية، وتحويل حركة السيارات اتجاه منزل الطريق المؤدى الى شارع القومية، واستكمال السير مباشرة لمسافة 15 مترا و الصعود مرة أخرى للدائرى، مع مطلع القومية المقابل للمنزل مباشرة فى الاتجاهين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المرور" يضبط 1784 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

المرور تناشد السائقين الالتزام بالتحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الطريق الدائرى

اعمال مترو

القومية العربية

مترو الانفاق




لا تفوتك
القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة