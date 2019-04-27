المرور يفتح الطريق الدائرى بالقومية العربية بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور فتح الطريق الدائرى فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال إنشاء محطة مترو بالقومية العربية، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال.

و أغلقت إدارة المرور الطريق الدائرى فى الاتجاهين بسبب الأعمال التى نفذتها الهيئة القومية للانفاق ضمن المرحلة الثانية" 2 ب" من الخط الثالث، التى من ضمنها مترو الطريق الدائرى أعلى منطقة القومية العربية، و سيتم رفع و تركيب 2 باكية معدنية الواحدة منها بطول 50 مترا، بعرض الدائرى فى الاتجاهين.

وأجريت تحويلات مرورية بسبب الأعمال بغلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين، ما قبل تقاطع الدائرى مع شارع القومية العربية، وتحويل حركة السيارات اتجاه منزل الطريق المؤدى الى شارع القومية، واستكمال السير مباشرة لمسافة 15 مترا و الصعود مرة أخرى للدائرى، مع مطلع القومية المقابل للمنزل مباشرة فى الاتجاهين.