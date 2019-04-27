"العامة للاستعلامات": مصر حققت نجاحات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان

شرم الشيخ: محمد السيد

أكد محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، أن حقوق الإنسان والإرهاب مفهومان متضاضان، مضيفا أن الإرهاب ينتهك كل مبادئ وقيم حقوق الإنسان في شموليتها.

وأضاف محمد عثمان فى تصريحات له على هامش اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بشرم الشيخ، أن الارهاب ينتهك الحق في الحياة والحق فى حرية الاعتقاد والحق في حرية الرأى والتعبير، مشيرا إلى أن مصر رغم التحديات الأمنية حققت نجاحات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، منها إنجاز 60% من مشروع المليون وحدة سكنية، ونقل 250،000 أسرة من المناطق العشوائية إلى المدن الجديدة .

وأوضح محمد عثمان، أن من بين الانجازات بناء أكثر من 6000 مدرسة فى الـ4 أعوام الماضية، والنجاح في خفض معدل الأمية من 25% إلى 20%، متابعا: "هذا بالإضافة لتمكين المرأة عبر زيادة تمثيلها فى البرلمان إلى 15% بالمقارنة بـ2% فى برلمان الإخوان، وفى الحكومة بإعطاء المرأة 8 حقائب وزارية".