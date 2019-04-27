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السيسى: مصر تنفذ مشروعاً عملاقاً لتنمية محور قناة السويس ليصبح مركزاً عالمياً

السبت، 27 أبريل 2019 12:34 م
السيسى: مصر تنفذ مشروعاً عملاقاً لتنمية محور قناة السويس ليصبح مركزاً عالمياً الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تنفذ مشروعاً عملاقاً لتنمية محور قناة السويس، استثماراً لموقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعيا ليصبح المحور مركزاً لوجستياً واقتصادياً عالمياً يساهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، وبما يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بالأساس على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية.
 
جاء ذلك فى كلمة الرئيس خلال مشاركته اليوم فى جلسات المائدة المستديرة، خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصيني وعدد من رؤساء الدول والحكومات.
 
وأوضح الرئيس السيسى، أن قناة السويس تعد أهم وأبرز الممرات الملاحية الدولية التي تربط بشكل مباشر بين القارات الثلاث التى تنتمى إليها دول المبادرة، حيث تم تخطيط المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس وفق رؤية مستقبلية، تأخذ فى اعتبارها مختلف أبعاد التطور المستقبلي المنتظر فى حركة النقل البحرى ومعدلات التبادل التجارى الدولى.
 
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