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السجن المؤبد لزوجة وعشيقها بتهمة قتل الزوج فى البساتين

السبت، 27 أبريل 2019 11:08 ص
السجن المؤبد لزوجة وعشيقها بتهمة قتل الزوج فى البساتين جثة-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج بالبساتين بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار بكر أحمد بكر رئيس النيابة الكلية، في القضية رقم 6491  لسنة 2017 جنايات البساتين، أن المتهمين "عبد الناصر د، وأمال د"، قاما بقتل المجني عليه "مسلم ع" عمدا مع سبق الإصرار، فبعد أن نشب الخلاف بينه وبين زوجته المتهمة الثانية بيتا النية، وعقدا العزم علي قتله وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا وجوده فيه، وما أن ظفر المتهم الأول به وحيدا في مسكنه حتي استل سكينا وسدد له عدة طعنات بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث الإصابات التي أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهمة الثانية مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة.


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