الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة بقليوب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية،علي حريق شب في شقة بميت نما التابعة لمدينة قليوب دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ،اخطارا من اللواء حاتم حسين بنشوب حريق بشقة بمنطقة ميت نما التابعة لمدينة قليوب.

علي الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين ان الحريق بشقة بالطابق الثالث وتم الدفع ب4 سيارات اطفاء وسيارة أسعاف وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.