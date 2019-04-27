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"الدستورية" تقضى بعدم قبول الطعن على دستورية مواد قانون الضرائب

السبت، 27 أبريل 2019 01:14 م
"الدستورية" تقضى بعدم قبول الطعن على دستورية مواد قانون الضرائب المحكمة الدستورية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 197 لسنة 35 قضائية " دستورية" والمقامة سعيد عبد الرؤوف عبد القادر ضد دستورية نصى المادتين 161 و162 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 198، والمادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسية للطعن على نصى المادتين 161 و 162 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، وأمانة سر محمد ناجى عبد السميع.

 

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