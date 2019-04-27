البيئة: نسعى لدمج الشباب لدعم ريادة الأعمال البيئية وتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على دعمها الكامل لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال البيئية لأنهم أساس عمليات التنمية المستدامة و الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة لهم ولمشروعاتهم الجادة والمبتكرة كأحد أهم محاور الحكومة خلال مرحلة التحول نحو التنمية التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر 'انطلق من مصر"، المنعقد تحت عنوان ريادة الأعمال فى التنمية بين التحديات والتمويل بحضور الدكتور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة كممثل عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وتحت رعاية وزارات الاستثمار والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة والهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت ياسمين، فى بيان، أن الوزارة دعمت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الريادية والمبتكرة لشباب الجامعات والتى سيتم الإعلان عنها خلال احتفالات يوم البيئة العالمى ومنها مشروع طلبه كلية الهندسة لتصنيع سيارة كهربائية كذلك 19 مشروعًا لشباب الجامعات لإعادة الاستفادة من المخلفات الزراعية و الصلبة بالإضافة إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج و المشروعات لإتاحة فرص للشباب لريادة الأعمال فى مجالات حماية الموارد وإشراك المجتمعات المحلية و خاصة السيدات فى حماية الموارد الطبيعية بالمحميات علاوة على تشجيع إعداد الأفلام الوثائقية حول الطيور وتسويقها وغيرها من المشروعات مشددة على أن مصر قادرة على الانطلاق لريادة الأعمال من اجل المنطقة العربية والأفريقية والعالم أجمع.