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الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح

السبت، 27 أبريل 2019 04:28 م
الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا اليوم السبت للتأكيد على تعليماتها السابقة بشأن قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة فقط، وعلى قدر الحاجة ودون مبالغة فى استخدام هذه المكبرات.

 

وأضافت الوزارة فى بيانها، أنه فيما يتصل بسائر الدروس والندوات وصلاة القيام فيقتصر على السماعات الداخلية داخل المسجد فقط، وعلى قدر الحاجة أيضا دون مبالغة داخل المسجد.

 

وتابعت الوزارة:"أما فى حال احتياج بعض المساجد الكبرى كمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة فى الأيام الأخيرة من رمضان نتيجة كثرة المصلين خارج المسجد إلى استخدام المكبرات الخارجية فلا بد من الحصول على تصريح مسبق كتابى من رئيس القطاع الدينى بالوزارة وختمه بخاتم الوزارة، وتعليق التصريح فى مكان بارز بالمسجد.

 

وحذرت الوزارة من مخالفات هذه التعليمات، لأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وعلى جميع العاملين بالوزارة كل فيما يخصه الالتزام بالتنفيذ، وعلى القيادات كل فيما يخصه متابعة التنفيذ، واتخاذ اللازم تجاه من يخالف ذلك.


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