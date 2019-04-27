video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 02:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

و قررت أكمل المشوار..

اعترافات مسجل خطر بعد القبض عليه: تاجرت فى المخدرات وحققت مكاسب ضخمة

السبت، 27 أبريل 2019 01:00 ص
اعترافات مسجل خطر بعد القبض عليه: تاجرت فى المخدرات وحققت مكاسب ضخمة المتهم سقط بـ 1000 قرص مخدر أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

"تاجرت فى المخدرات وحققت مكاسب كبيرة فقررت أكمل المشوار لكن الشرطة ألقت القبض عليا وأنا ندمان".

بهذه الكلمات اعترف مسجل خطر فى تحقيقات النيابة العامة، بتهمة  جلب وتوزيع الأقراص المخدرة بعد القبض عليه فى دائرة قسم شرطة السلام وبحوزته 1000 قرص خزنها فى شقة وعليه قررت النيابة حبسه احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث التكميلية عن نشاطه السابق وتاريخه الإجرامى.

وكانت البداية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة فى إلقاء القبض على "محمود.ع" 26  سنة عاطل وسبق اتهامه فى قضايا حيازة مخدرات، ومقيم بمنطقة السلام، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الأقراص المخدرة، قبل توزيعها بمنطقة السلام، وأكدت المعلومات أن المتهم سبق اتهامه في قضايا حيازة واتجار مواد مخدرة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 6 متهمين لتورطهم فى تجارة المخدرات بالجيزة

ضبط 12 قطعة سلاح و53 قضية مخدرات خلال 24 ساعة في حملات أمنية

اخبار الحوادث

تحقيقات النيابة

حبس عاطل

مسجل خطر

اقراص مخدرة

السلام




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة