اعترافات مسجل خطر بعد القبض عليه: تاجرت فى المخدرات وحققت مكاسب ضخمة

كتب عبد الله محمود

"تاجرت فى المخدرات وحققت مكاسب كبيرة فقررت أكمل المشوار لكن الشرطة ألقت القبض عليا وأنا ندمان".

بهذه الكلمات اعترف مسجل خطر فى تحقيقات النيابة العامة، بتهمة جلب وتوزيع الأقراص المخدرة بعد القبض عليه فى دائرة قسم شرطة السلام وبحوزته 1000 قرص خزنها فى شقة وعليه قررت النيابة حبسه احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث التكميلية عن نشاطه السابق وتاريخه الإجرامى.

وكانت البداية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة فى إلقاء القبض على "محمود.ع" 26 سنة عاطل وسبق اتهامه فى قضايا حيازة مخدرات، ومقيم بمنطقة السلام، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الأقراص المخدرة، قبل توزيعها بمنطقة السلام، وأكدت المعلومات أن المتهم سبق اتهامه في قضايا حيازة واتجار مواد مخدرة.