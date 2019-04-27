إحالة تشكيل عصابى وراء سرقة رواد البنوك بروض الفرج للمحاكمة

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول، إحالة تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة رواد البنوك، بدائرة قسم شرطة روض الفرج، للمحاكمة العاجلة .

البداية كانت بتلقي رجال مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغًا من تاجر سيارات، بأنه عقب سحبه مبلغ 210 آلاف جنيه من أحد البنوك، وترجله بشارع الزهور فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف الحقيبة، وبداخلها المبلغ المالى ولاذا بالفرار.

ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما كل من "بسام ع م" 32 سنة، عاطل، و"محمود ع إ" 31 سنة، عاطل.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "على ك ع" 31 سنة، عاطل، و"طارق ا م" 26 سنة، عاطل، و"طارق ش " 37 سنة، عاطل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.