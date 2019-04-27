إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بعين شمس للجنايات

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة عين شمس الجزئية، احالة تشكيل عصابي متهمين بسرقة السيارات القديمة، وبيعها لتجار الخردة للمحكمة الجنايات .

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه وردت معلومات لقسم شرطة عين شمس، بقيام "خالد. م" 39 سنة، عاطل، و"محمد. م" 19 سنة، عاطل، و"إسلام. ع" 21 سنة، عاطل، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات القديمة، وبيعها لتجار الخردة لتقطيعها والتصرف فيها.

وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي 20 ألف جنيه، 5 مفتاح مصطنع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التى إحالتهم للجنايات، عقب انتهاء التحقيق معهم.