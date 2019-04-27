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أكثر من 2000 طالب يؤدون اختبار تحديد المستوى بمركز الشيخ زايد لتعليم العربية

السبت، 27 أبريل 2019 09:50 م
أكثر من 2000 طالب يؤدون اختبار تحديد المستوى بمركز الشيخ زايد لتعليم العربية مركز الشيخ زايد
كتب لؤى على
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تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ووفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، يعقد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها اختبار تحديد المستوى اللغوي لأكثر من 2000 طالب وطالبة من دول مختلفة حول العالم؛ وذلك استعدادا لتأهيلهم في مهارات اللغة العربية، وإعدادهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر.
 
ويأتي هذا في إطار ما تقدمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر  من جهود لنشر اللغة العربية، والإعداد الأمثل للناطقين بغير العربية؛ كي يكونوا على قدر تحمل المسؤولية العلمية المنوطة بهم في كليات جامعة الأزهر، وليكونوا سفراء للإسلام في العالم كله، يأتي هذا اتساقا مع رؤية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ فقد أنشأ هذا المركز خصيصا لهذا الغرض.
 
ومن الجدير ذكره أن مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها قد تخرّج فيه منذ إنشائه وحتى الآن ما يزيد عن ٢٠,٠٠٠  طالب وطالبة، ينتمون لأكثر من ١٠٠ جنسية حول العالم.
 
 
اختبار تحديد المستوى بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
اختبار تحديد المستوى بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

 

اختبار تحديد المستوى بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
اختبار تحديد المستوى بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

 

اختبار تحديد المستوى بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
اختبار تحديد المستوى بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

 

 


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