كتب محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" 5 معلومات عن امتحانات طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بعد أن اقتربت مواعيد الاختبارات حيث تنطلق يونيو المقبل حسب المواعيد المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

1ـ طلاب مدارس المتفوقين فى الثانوية العامة يؤدون امتحاناتهم فى مدارسهم.

2ـ لن يتم تجميع طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى لجنتين بالقاهرة والجيزة.

3ـ يؤدون الامتحانات فى التربية الوطنية والتربية الدينية بنظام البوكليت.

4ـ يؤدون امتحانات باقى المواد طبقا للنظام المعتمد فى هذه المدارس.

5ـ وضع آلية جديدة وقرار وزارى لطريقة احتساب درجات طلاب الصف الثالث الثانوى فى مدارس المتفوقين.