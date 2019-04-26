وكيل صحة المنوفية تتفقد مستشفى الشهداء المركزى وتحيل المخالفين للتحقيق

أجرت اليوم الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولة مفاجئة على مستشفى الشهداء المركزى بناء على تعليمات الدكتور نصيف حفناوي العفيفى وكيل الوزارة بتكثيف المرور على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ايام العطلات الرسمية والاجازات حيث تفقدت أقسام الطوارىء والاستقبال والعناية المركزة والحضانات ،وحصر اعمال الصيانة الموجودة بالمستشفى ونواقص الادوية وقياس مدى التزام الفريق الطبى من اطباء وتمريض .

وتم إستدعاء نائب مدير المستشفى لاتخاذ بعض الاجراءات التصحيحية الفورية وتم التنبيه على تلافى السلبيات وعمل تقرير للعرض على، وكيل الوزارة بما تم من اصلاحات، كما تم إحالة المخالفين للشئون القانونية حرصا على انتظام العمل.

وأكدت وكيلة مديرية الصحة بمحافظةالمنوفية، على توالى الزيارات المفاجأة على المستشفيات والوحدات الصحية بفرق مختلفة من المديرية والإدارات الصحية للمتابعة والتأكد من تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.