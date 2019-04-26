هروب أكثر من 1000مهاجر من مركز احتجاز فى جنوب المكسيك

رويترز

قالت السلطات إن أكثر من ألف مهاجر فروا من مركز احتجاز فى جنوب المكسيك مساء الخميس فى مؤشر جديد على استنزاف موارد البلاد بسبب زيادة عدد الوافدين.

وقال المعهد الوطنى للهجرة فى بيان إن أكثر من نصف الفارين، البالغ عددهم نحو 1300 شخص، عادوا فى وقت لاحق إلى مركز سيجلو 21 فى مدينة تاباتشولا الحدودية فى ولاية تشياباس بينما لا يزال 600 فارين.

وأضاف المعهد أن مهاجرين من كوبا، الذين يشكلون أغلبية المحتجزين فى المركز، هم المسؤولون عن عملية الفرار بنسبة كبيرة.

وذكرت صحيفة ريفورما المكسيكية أن مواطنين من هايتى وأمريكا الوسطى من ضمن الفارين من المركز الذى كان مكدسا.

وقال مسؤولون إن المكسيك أعادت 15 ألف مهاجر فى الثلاثين يوما الماضية فى ظل ضغوط من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لوقف تدفق المهاجرين شمالا.

وكرر ترامب الأربعاء تهديداته بإغلاق جزء من الحدود الأمريكية المكسيكية ما لم تمنع المكسيك ما وصفها بأنها قافلة مهاجرين جديدة تتجه شمالا.