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هروب أكثر من 1000مهاجر من مركز احتجاز فى جنوب المكسيك

الجمعة، 26 أبريل 2019 09:15 ص
هروب أكثر من 1000مهاجر من مركز احتجاز فى جنوب المكسيك الشرطة المكسيكية
رويترز
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قالت السلطات إن أكثر من ألف مهاجر فروا من مركز احتجاز فى جنوب المكسيك مساء الخميس فى مؤشر جديد على استنزاف موارد البلاد بسبب زيادة عدد الوافدين.

وقال المعهد الوطنى للهجرة فى بيان إن أكثر من نصف الفارين، البالغ عددهم نحو 1300 شخص، عادوا فى وقت لاحق إلى مركز سيجلو 21 فى مدينة تاباتشولا الحدودية فى ولاية تشياباس بينما لا يزال 600 فارين.

وأضاف المعهد أن مهاجرين من كوبا، الذين يشكلون أغلبية المحتجزين فى المركز، هم المسؤولون عن عملية الفرار بنسبة كبيرة.

وذكرت صحيفة ريفورما المكسيكية أن مواطنين من هايتى وأمريكا الوسطى من ضمن الفارين من المركز الذى كان مكدسا.

وقال مسؤولون إن المكسيك أعادت 15 ألف مهاجر فى الثلاثين يوما الماضية فى ظل ضغوط من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لوقف تدفق المهاجرين شمالا.

وكرر ترامب الأربعاء تهديداته بإغلاق جزء من الحدود الأمريكية المكسيكية ما لم تمنع المكسيك ما وصفها بأنها قافلة مهاجرين جديدة تتجه شمالا.


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