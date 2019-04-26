موسكو: الحظر الأمريكى على رئيس الشيشان خطوة عدائية تجاه روسيا

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أعلنت الخارجية الروسية أن الحظر المعلن مؤخرا على دخول رئيس حكومة جمهورية الشيشان الروسية مسلم خوتشيف الأراضى الأمريكية، خطوة عدائية تجاه روسيا وتتطلب الجواب.

وأكدت الخارجية الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة أن هذا القرار يعكس نهج الجانب الأمريكى الذى يركز على تأجيج التوتر فى العلاقات الروسية الأمريكية، مضيفة أن هذه الخطوة هى بمثابة توجيه الاتهامات الباطلة لمسؤول روسي، فى إطار معاقبة أى مسؤول وأفراد عائلته وكل رجل دولة لا يحظى برضا واشنطن.



وأكدت الوزارة، أن الجانب الأمريكى لن يتمكن عبر هذه الطريقة "العقيمة" من ممارسة المزيد من الضغط على روسيا، مضيفة أنه "حان الوقت ليتخلى السياسيون الأمريكيون عن وهمهم بأن منع دخول الأراضى الأمريكى يمكن أن يخيف أى شخص فى بلادنا... هذا التصور سخيف... وبالطبع، لن تبقى مثل هذه الممارسات العدائية دون رد".



وحظرت السلطات الأمريكية على رئيس حكومة الشيشان وزوجته سبيات شابا زوفا دخول الأراضى الأمريكية، مبررة ذلك بتسجيله "انتهاكات لحقوق الإنسان".