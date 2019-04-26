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لص يسرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة فى نيوزيلندا

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:58 م
لص يسرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة فى نيوزيلندا شرطة نيوزيلندا
رويترز
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قالت شرطة نيوزيلندا اليوم الجمعة إن لصا سرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة بعضها تم تسليمه للسلطات بعد حادث إطلاق النار على مسجدين فى كرايستشيرش فى الشهر الماضى.

وتبحث الشرطة عن المشتبه به الذى فر بعدما شاهده ضابط فى فناء المركز فى مدينة بالمرستون نورث فى الجزيرة الشمالية. وعثرت الشرطة فى وقت لاحق على السيارة التى استخدمها فى الهروب.

وقالت قائدة الشرطة سارة ستيوارت فى بيان حول السرقة التى وقعت أمس الخميس "توجد 11 قطعة سلاح مفقودة كانت موجودة فى مكان تخزين وعرض".

وأضافت "يجب أن أوضح أنها ليست أسلحة نارية خاصة بالشرطة وإنما مجموعة أسلحة تم حيازتها كمعروضات أو سُلمت للتخلص منها. أشعر بقلق شديد بشأن ما حدث، هذا أمر غير مقبول".

ويسلم ملاك الأسلحة فى أنحاء نيوزيلندا أسلحتهم للشرطة بعدما طبقت الشرطة قوانين جديدة صارمة بشأن امتلاك أسلحة نارية تحظر حيازة أسلحة نارية نصف آلية عسكرية الطراز وغيرها من الأدوات فى أعقاب أسوأ حادث إطلاق نار جماعى فى كرايستشيرش والذى أسفر عن مقتل 50 شخصا ،وأعطت الشرطة مهلة حتى الثلاثين من سبتمبر لتسليم الأسلحة لكن السكان سلموا بالفعل آلاف القطع للشرطة.


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