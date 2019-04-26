فيديو وصور .. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بتخفيضات 25%

الإسكندرية - جاكلين منير

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، معارض سوبر ماركت "أهلا رمضان" بأرض كوتة بالإسكندرية يرافقه أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية، وأحمد جمال نائب المحافظ، ومحمد سعدلله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض وعروض الشركات المختلفة والمعروضات المخفضة فى كافة السلع الغذائية، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 25%.

ومن جانبة قال محمود القلش المتحدث الرسمى لمديرية التموين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المديرية قامت بإستعدادات مكثفة لاستقبال أعياد شم النسيم وشهر رمضان الكريم وإستقبال الوافدين إلى محافظة الإسكندرية.

وحول معارض سوبر ماركت "أهلا رمضان" ، قال محافظ الإسكندرية، أن هناك تنسيق بين الغرفة التجارية والمحافظة لإنشاء المعرض فى أرض كوتة، وتتضمن عدد من شركات القطاع الخاص لاستكمال المنظومة وتقدم المعروضات بأسعار تنافسية مستمرة حتى 29 رمضان، بالإضافة إلى إقامة 8 معارض للمجتمع المدنى وأعضاء البرلمان.



كما قام اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، بجولة ميدانية بنطاق حى شرق، وذلك لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق بنطاق الحى، استعداداً لاستقبال أعياد شم النسيم، مشددا على جميع المسئولين الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات وإتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها.

وتابع اللواء حمدى الحشاش خلال جولته أعمال النظافة ورفع الأتربة وتقليم النخيل وتهذيب الإشجار بالحدائق العامة والشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الميادين العامة، وأعمال الإضاءة وصيانة أعمدة الإنارة، وذلك بأماكن متفرقة بنطاق الحى شرق، من شارع ١٤مايو مرورا بشارع مصطفى كامل ومنطقة غبريال وباكوس حتى شارع أحمد أبوسليمان ، ووجه جميع الجهات المختصة بضرورة استمرار المرور الميدانى فى كافة القطاعات الخدمية بتلك الأحياء لرصد أى سلبيات والتعامل الفورى معها.



محافظ الإسكندرية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلاص رمضان



محافظ الإسكندرية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلاص رمضان



محافظ الإسكندرية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلاص رمضان



محافظ الإسكندرية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلاص رمضان



محافظ الإسكندرية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلاص رمضان



محافظ الإسكندرية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلاص رمضان



محافظ الإسكندرية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلاص رمضان



محافظ الإسكندرية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلاص رمضان



محافظ الإسكندرية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلاص رمضان



سكرتير عام الاسكندرية يتابع أعمال النظافة والتجميل بالشوارع



سكرتير عام الاسكندرية يتابع أعمال النظافة والتجميل بالشوارع