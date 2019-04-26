غلباوى بنص لسان.. شرطة البرازيل تحتجز "ببغاء" يحذر تجار المخدرات من الأمن

كتب محمد جمال

احتجز رجال الشرطة فى شمال البرازيل ببغاء بعد مداهمة استهدفت تجار مخدرات فى منطقة فيلا إيرما دولسى.

ووفقا للتقارير الواردة فى الصحف البرازيلية، فقد تم تعليم الطائر لتنبيه المجرمين من عمليات الشرطة فى منطقة فيلا إيرما دولسى، وهى منطقة ذات دخل منخفض فى عاصمة ولاية بياوى، وذلك بالصراخ، قائلا: "أمى الشرطة".

واحتجز الببغاء الذى لم يكشف عن اسمه، بعد ظهر الإثنين، عندما داهم رجال الشرطة وكرا لتجارة المخدرات يديره زوجان محليان.

وقال أحد رجال الشرطة: "لا بد أنه دُرب على ذلك، فبمجرد اقتراب الشرطة بدأ فى الصراخ"، فيما وصف صحفى برازيلى الببغاء المسجون بعد أن رآه وجها لوجه، قائلا: "إنه مخلوق مطيع للغاية"، على الرغم من أنه أطبق منقاريه بإحكام بعد (القبض عليه)".

وأكد ألكساندر كلارك، الطبيب البيطرى المحلى، عدم تعاون الببغاء مع الشرطة قائلا: "لقد جاء الكثير من ضباط الشرطة ولكنه لم يقل شيئا".

وتم تسليمه إلى حديقة حيوان محلية حيث سيمضى ثلاثة أشهر فى تعلم الطيران قبل إطلاق سراحه.

وينضم الطائر إلى قائمة متنامية من الحيوانات المتورطة فى تجارة المخدرات فى البرازيل، رغم أن معظمها من الزواحف.