video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة أثناء محاولتهم فرض السيطرة بالأسكندرية

الجمعة، 26 أبريل 2019 11:09 ص
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة أثناء محاولتهم فرض السيطرة بالأسكندرية المتهمون
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت قوات الشرطة في ضبط خمسة أشخاص بالإسكندرية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بقصد فرض السيطرة على قطعة أرض متنازع عليها بمنطقة سيدى جابر.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على منعها قبل وقوعها، وذلك من خلال تكثيف المرورات الأمنية ، والتطبيق الجيد للخطط الأمنية، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية بشارع الريادية بمنطقة سموحة تمكنت من ضبط خمسة أشخاص بحوزتهم ( 2 بندقية خرطوش- فرد خرطوش- 4 طلقات خرطوش)، وذلك حال استقلالهم مركبة "توك توك "قيادة أحدهم.

واعترف المتهمون بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد حراسة وفرض سيطرة على قطعة أرض فضاء متنازع عليها بالمنطقة محل ضبطهم بتكليف من أحد الأشخاص، فوجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

سلاح
سلاح

 

متهمون
متهمون

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل عاطل فى مشاجرة بسبب خلافات على أموال مخدرات بالإسكندرية

مشاجرة

اسلحة نارية

التشاجر

اسلحة غير مرخصة

حوادث اليوم




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة