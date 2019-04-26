ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة أثناء محاولتهم فرض السيطرة بالأسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت قوات الشرطة في ضبط خمسة أشخاص بالإسكندرية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بقصد فرض السيطرة على قطعة أرض متنازع عليها بمنطقة سيدى جابر.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على منعها قبل وقوعها، وذلك من خلال تكثيف المرورات الأمنية ، والتطبيق الجيد للخطط الأمنية، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية بشارع الريادية بمنطقة سموحة تمكنت من ضبط خمسة أشخاص بحوزتهم ( 2 بندقية خرطوش- فرد خرطوش- 4 طلقات خرطوش)، وذلك حال استقلالهم مركبة "توك توك "قيادة أحدهم.

واعترف المتهمون بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد حراسة وفرض سيطرة على قطعة أرض فضاء متنازع عليها بالمنطقة محل ضبطهم بتكليف من أحد الأشخاص، فوجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



سلاح