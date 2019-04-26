ضبط 12 قطعة سلاح و53 قضية مخدرات خلال 24 ساعة في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمواد المخدرة والمطلوبين أمنياً.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط "12 قطع سلاح نارى، 53 قضية مخدرات، 11مُتهَم لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه ، 154دراجة نارية مخالفة، 18587 مخالفة مرورية، 5810 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات وتنفيذ 51225حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.