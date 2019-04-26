صور..تفاصيل كلمة الرئيس الصينى فى افتتاح منتدى مبادرة الحزام والطريق

بكين /أ ش أ/

قال الرئيس الصينى شى جين بينج إن مبادرة (الحزام والطريق) تهدف إلى التواصل وتعميق التعاون والجهود المشتركة، من أجل التصدى للتحديات والمخاطر التى تواجه البشرية وتحقيق المنفعة للجميع.

وأضاف الرئيس الصينى - فى كلمة خلال افتتاح أعمال المنتدى الدولى الثانى (للحزام والطريق) المقام فى العاصمة الصينية (بكين) - إنه "بفضل الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف اتضحت معالم تواصل 6 ممرات و6 طرق والعديد من الموانئ فى العديد من الدول".

وأوضح أنه تم تدشين عدد كبير من مشروعات التعاون، لافتا إلى أنه تمت مواءمة بين مبادرة (الحزام والطريق) وخطط التنمية والتعاون بالأمم المتحدة ورابطة دول (آسيان) والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى والاتحاد الاقتصادى الأوروأسيوى وغيرها من المنظمات، وكذلك الاستراتيجيات التنموية لدول العالم، مشيرا إلى أنه يتم العمل على صنع مرحلة جديدة من التعاون مع مختلف دول مبادرة (الحزام والطريق).

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج - إن مبادرة (الحزام والطريق) نجحت في إفساح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي العالمي، وتوفير منصة جديدة للتجارة والاستثمار الدوليين، فضلا عن تقديم مساهمات جديدة لزيادة رفاهية شعوب العالم.

وأضاف الرئيس الصيني أن المبادرة أثبتت أنه يمكن توفير فرص جديدة للتنمية في دول العالم، وكذلك خلق آفاق جديدة للانفتاح والتنمية في الصين، مشيرا إلى أن التعاون الدولي في مبادرة (الحزام والطريق) سيلبي المتطلبات العصرية ويتفق أيضا مع رغبة شعوب العالم في حياة أفضل.

وأشار إلى ضرورة التركيز على المجالات ذات الأولوية المشتركة والعمل سويا على رسم خارطة طريق بكل دقة وجدية، بما يدفع مبادرة (الحزام والطريق) إلى التقدم وتقديم تنمية عالية الجودة، مشددا على ضرورة التمسك بمبادئ التشاور والتعاون والدعوة إلى التعددية والتعامل مع القضايا عبر التشاور بين الجميع.

وأكد الرئيس الصيني ضرورة العمل على تأسيس بنية تحتية لتهيئة مناخ خصب للاستثمار بالإضافة إلى مكافحة الفساد بدون أي تسامح أو تهاون، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة تسمى (بيجين) لتساعد مبادرة (الحزام والطريق) في بنائه بصورة نزيهة وعادلة قائمة على مبدأ التعاون مع الجميع، بالإضافة إلى تحسين معيشة الشعوب والتنمية المستدامة بمعايير عادلة وإدخال قواعد ومعايير مدعومة من قبل جميع الأطراف وحتى الشركات.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج "يجب علينا العمل سويا على رسم خارطة جديدة للتعاون من خلال التمسك بأفكار تنموية للشعوب والتركيز على استئصال الفقر وزيادة التوظيف وتحسين معيشة الشعوب، بما يجعل نتائج (الحزام والطريق) تنفع شعوب العالم بشكل أفضل وتقدم مساهمات ملموسة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأكد ضرورة إقامة علاقات شراكة بين الدول من أجل تحقيق تنمية وازدهار مشترك، مشددا على أن البينة التحتية تعد حجر أساس وترابط، لاسيما وأن البنية التحتية لها دورا كبيرا في التنمية المستدامة ومقاومة لمخاطر الأمن وتساعد دول العالم على توظيف مواردها ومزاياها بالشكل الأفضل.

وتابع : يقول الصينيون إن البحر يصبح عميقا لأنه لا يرفض أي نهر يصب فيه، فإذا قطعت الأنهار فيجف البحر عاجلا أو آجلا مهما كان عمقه. وقال إنه يجب علينا زيادة تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، ودفع عولمة اقتصادية نحو الاتجاه أكثر انفتاحا وشمولا ونفعا للجميع.

وأردف: يجب علينا مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتمسك بفرص الرقمنة والإنترنت واستكشاف تقنيات وقطاعات وأنماط جديدة والبحث عن الشركات وسبل جديدة لتحقيق التنمية والنمو.

وأضاف أنه ستتم مواصلة تنفيذ برنامج الإبداع العلمي التكنولوجي في إطار المبادرة، والعمل على بناء مناطق تكنولوجية، مشيرا إلى أنه "سيتم العمل على تنفيذ برنامج تواصل بين المبدعين، ودعم 5 آلاف مبدع صيني وأجنبي خلال السنوات الخمس المقبلة، وسندعم الشركات حول العالم للتعاون في مجال الاتصالات بما يرفع مستوى تواصل الانترنت".

وبين الرئيس الصيني أن عملية بناء (الحزام والطريق) يجب النظر إليها - دائما - من زاوية التنمية وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة، وكذلك العمل على تعزيز التعاون الإنمائي الدولي وتوفير المزيد من الفرص والمجالات للدول النامية لمساعدتها على التخلص من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

قال الرئيس الصيني شي جين بينج - في كلمة خلال أعمال المنتدى الدولي الثاني (للحزام والطريق) المقام في العاصمة الصينية (بكين) - إن بلاده تحرص على تعزيز التعاون مع كافة دول العالم؛ لحماية حقوق الملكية الفكرية وتهيئة البيئة الصحيحة للابتكار والتنمية ودفع عملية التبادل والتعاون التقني بين مختلف الدول، وفقا لمبادئ السوق والقانون الدولي.

وأضاف أن الصين ستقوم بتخفيض الضرائب الجمركية بشكل أكبر وإزالة كافة الحواجز والمعوقات الجمركية من أجل استقبال المنتجات العالية الجودة من كافة أنحاء العالم داخل الأسواق الصينية، مشيرا إلى حرص الصين على استيراد المنتجات الزراعية والمنتجات ذات الجودة العالية من أجل تعزيز التوازن التجاري العالمي .

ولفت إلى ضرورة تعزيز السياسات الاقتصادية في دول العالم، مضيفا أن بلاده تسعى إلى تكثيف التنسيق مع الاقتصادات العالمية الرئيسية حول أساسيات التنمية في مختلف المجالات، مؤكدا أن الصين تدعم وتشارك - بقوة - في نشاط منظمة التجارة العالمية؛ للمساهمة في بناء قواعد اقتصادية وتجارية دولية على مستوى أعلى.

وطالب الرئيس الصيني - في ختام كلمته - دول العالم بتوفير بيئة استثمارية مناسبة وتعامل عادل مع الشركات والوافدين الصينيين، وتوفير المناخ المناسب من أجل زيادة التعاون الدولي الاقتصادي .



الرئيس الصينى شى جين بينج



الرئيس الصينى شى جين بينج



الرئيس الصينى شى جين بينج