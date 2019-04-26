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صور.. بن راشد يلتقى نائب رئيس الصين ويطلق محطة عالمية لطريق الحرير الجديد بدبى

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:37 م
صور.. بن راشد يلتقى نائب رئيس الصين ويطلق محطة عالمية لطريق الحرير الجديد بدبى حاكم دبى فى لقاءه مع نائب رئيس الصين
كتب محمد تهامى زكى
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حضر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، الجلسة الافتتاحية لقمة الحزم والطريق للتعاون الدولى، كما التقى نائب الرئيس الصينى على هامش القمة.

بن راشد مع نائب الرئيس الصينى
بن راشد مع نائب الرئيس الصينى

 

وقال بن راشد: "حضرت اليوم الجلسة الافتتاحية لقمة الحزام والطريق للتعاون الدولى، العالم بحاجة لمبادرات اقتصادية كبرى بهذا الحجم لتسريع النمو الاقتصادي العالمى، هذه القمة تؤكد أن العولمة الاقتصادية هى الطريق الأمثل لترسيخ نمو مستدام فى الاقتصاد الدولى".

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

وأضاف بن راشد: "كما التقيت نائب الرئيس الصينى على هامش القمة، وأكدت له أن دولة الامارات تدعم كل جهد دولى تنموى، وأن التعاون الصينى العربى سيؤثر بشكل إيجابى كبير في مشروع طريق الحرير الجديد نظرا للموقع الجغرافى الاستراتيجى للعالم العربى كرابط بين الشرق والغرب".

حاكم دبى مع نائب رئيس الصين
حاكم دبى مع نائب رئيس الصين

 

وكشف بن راشد: "وعلى هامش القمة أطلقنا أحد المحطات العالمية لطريق الحرير الجديد فى دبى "سوق التجار" مقابل أكسبو على مساحة 60 مليون قدم مربع، وستقوم شركة أيوو الصينية باستثمار 2.4 مليار دولار  لاستخدامه كمحطة لتخزين وشحن البضائع الصينية من جبل على للعالم عبر طريق الحرير الجديد".

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وتابع بن راشد: "وشهدت إطلاق مشروع آخر بقيمة مليار دولار سيكون مقره في دبى لإنشاء مشروع "سلة الخضروات" بتمويل من صندوق الاستثمار  العربى الصينى لاستيراد ومعالجة وتغليف المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية وتصديرها للعالم عبر طريق الحرير الجديد، الإمارات ستكون محطة حيوية على طريق الحرير الجديد".

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وكان الشيخ محمد بن راشد، التقى أمس بالرئيس عبد الفتاح السيسى، ناقشا فيه مواضيع متعددة وتابعا باهتمام كبير التطورات الاقتصادية المتسارعة.

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