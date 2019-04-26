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الجمعة، 26 أبريل 2019 07:24 ص
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رسميًا .. المخابرات الأمريكية تنضم إلى "إنستجرام"

الجمعة، 26 أبريل 2019 07:24 ص
رسميًا .. المخابرات الأمريكية تنضم إلى "إنستجرام" موقع إنستجرام
واشنطن /أ.ش.أ/
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أعلنت وكالة الاستخبارات الأمريكية "سى آى أيه" عن الانضمام رسميًا إلى شبكة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعى فى مسعى للتوسع فى التعامل مع هذه الشبكات التفاعلية.

وقال تيموثى باريت السكرتير الصحفى للمخابرات الأمريكية إن الانضمام إلى إنستجرام هو وسيلة أخرى نستهدف منها مشاركة الموضوعات التى تخص المؤسسة الاستخباراتية الأمريكية إلى جانب اجتذاب المواطنين الأمريكيين من ذوى "المواهب المميزة" للعمل مع "سى آى إيه".

وأوضح باريت أنه من خلال حساب المخابرات الأمريكية على "إنستجرام" فسوف نتيح إطلالة على مجريات الأمور فى المؤسسة، مستدركا " لكننا لا يمكننا الوعد بأى صور "سيلفي" من المواقع السرية بها، لكننا نلبى رغبات مستخدمى إنستجرام بشأن ما يمكن للاستخبارات الأمريكية أن تقوم به من خلال مهامها العالمية التى لا يمكن لجهات أخرى القيام بها".

 


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