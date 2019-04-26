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رئيس تشيلى: مبادرة "الحزام والطريق" تعزز النمو الاقتصادى والتجارة العالمية

الجمعة، 26 أبريل 2019 06:52 ص
رئيس تشيلى: مبادرة "الحزام والطريق" تعزز النمو الاقتصادى والتجارة العالمية سيباستيان بينيرا رئيس تشيلى
بكين /أ ش أ/
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قال رئيس تشيلى سيباستيان بينيرا، إن بلاده تدعم مبادرة (الحزام والطريق)، التى أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينغ عام 2013، مشددا على أن تلك المبادرة تعزز النمو الاقتصادى والتجارة على المستوى العالمي.

وأضاف رئيس تشيلى - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى (الحزام والطريق) للتعاون الدولي، الذى بدأ أعماله بالعاصمة الصينية بكين، اليوم الجمعة - أن مبادئ مبادرة (الحزام والطريق) تركز على آليات السوق والشفافية والمنافسة واحترام السيادة الوطنية، داعيا إلى الدفاع عن تلك المبادئ.

وأشار إلى أن حضور حوالى 40 من زعماء ورؤساء الحكومات فى المنتدى يعد إشارة على نجاح مبادرة (الحزام والطريق)، مشيدا بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها الصين خلال السنوات الماضية.

ودعا إلى تعزيز التجارة الحرة ومواجهة الإجراءات الحمائية لتعزيز التجارة العالمية، منوها إلى أن مبادرة (الحزام والطريق) وفرت آلية جيدة للتعددية من خلال التعاون لمناقشة المشروعات المختلفة للتعاون.

وقال إن الصين تحت رئاسة شى جين بينغ، تعمل على دعم التفاعل والشفافية الاقتصادية فى العالم، واحترام الظروف الوطنية وإرادة كل دول العالم، مشددا على دعم بلاده للتجارة الحرة والتعددية، من خلال أنشطة التجمع الاقتصادى لدول المحيط الهادى (ابيك).

وأضاف أن بلاده ملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التى حددتها الأمم المتحدة، ومبادئ (الحزام والطريق)، موجها الدعوة لزعماء الدول المشاركة المنتدى لحضور مؤتمر تغيير المناخ بتشيلى لبحث سبل تنفيذ اتفاق باريس لمواجهة التغيرات المناخية وتفادى الكوارث.

وشدد على ضرورة تعبئة كافة الجهود الدولية لضمان نجاح مؤتمر التغيرات المناخية بتشيلي، داعيا كافة الدول إلى الالتزام بمواقف مرنة لدعم مبادرة الحزام والطريق التى نبعت من فكرة إحياء طريق الحرير القديم للتجارة، وتستهدف فتح ممرات للتجارة العالمية.

 


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