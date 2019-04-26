رئيس البرازيل يدعو لتقليل عمليات بتر "الأعضاء التناسلية" للذكور فى بلاده

كتب محمد رضا

دعا الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، الخميس، بلاده إلى العمل على تقليل عمليات بتر الأعضاء التناسلية عند الذكور، وفقا لما ذكره موقع "فوكس نيوز" الإخبارى الأمريكى.

وقال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، إن على حكومته أن تجعل الرجال يدركون مخاطر العادات الصحية البائسة، وذلك بعدما عبر عن "هلعه" بشأن التقارير التى تناولت عدد حالت بتر الأعضاء التناسلية لرجال فى بلاده.

وقال بولسونارو، فى تصريحات للصحفيين فى العاصمة برازيليا، بعد زيارته لوزارة التعليم فى بلاده، "فى البرازيل تحدث 1000 حالة بتر للأعضاء التناسلية عن الرجال سنويا بسبب نقص الماء والصابون"، وأضاف الرئيس البرازيلى، "علينا أن نجد طريقة للخروج من هذا المأزق"، ووصف الرئيس، الذى ينتمى إلى اليمن المتطرف، الأرقام المذكورة بأنها "محزنة وسخيفة"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

فيما قالت المتحدثة باسم جمعية المسالك البولية البرازيلية، لـ"رويترز"، إن الأرقام المذكورة تستند إلى بياناتها الرسمية المتعلقة ببتر الأعضاء التناسلية عند الذكور، وأوضحت أن بتر الأعضاء التناسلية للذكور عبارة عن علاج غير ضرورى للإصابة بالأمراض أو العدوى التى لم تعالج، بالإضافة إلى مضاعفات أخرى ناجمة عن مرض الإيدز وأمراض السرطان المختلفة.