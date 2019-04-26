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جامعة بنها: إنشاء أول مركز متكامل للكشف عن سرطان الثدى وعلاجه

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:21 م
جامعة بنها: إنشاء أول مركز متكامل للكشف عن سرطان الثدى وعلاجه سرطان الثدى
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن إنشاء أول مركز متكامل للكشف المبكر عن سرطان الثدى وعلاجه داخل مستشفى بنها الجامعى، مشيرا إلى أن المركز الجديد يعد أول وحدة متنقلة على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع البرنامج القومى لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وسوف تكون الوحدة مجهزة بالكامل لخدمة محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا المجاورة.
 
جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عمر شريف أستاذ الجراحة ومنسق البرنامج القومي للكشف المبكر عن سرطان الثدى والفريق المعاون له بحضور الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور عاطف عبدالغنى رئيس قسم الجراحة والدكتور مدحت رفعت رئيس قسم الأشعة.
 
وأكد رئيس جامعة بنها، أن اختيار مستشفى بنها الجامعى لتكون مركزا للكشف المكبر وعلاج سرطان الثدى تؤكد ثقة الجميع فى أساتذتها وكوادرها العلمية والطبية وما تقدمه من خدمة طبية متميزة للمجتمع المحلى موجها الشكر لفريق البرنامج القومى للكشف عن سرطان الثدى، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، ونائب رئيس الجامعة الأسبق صاحب فكرة انشاء مراكز تميز لسرطان الثدى.
 
وأشار السعيد، إلى أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم الدعم اللوجستي لتشغيل الوحدة الجديدة قريبا لخدمة المرضى، مضيفا أنه تم التنسيق مع كلية الطب وإدارة مستشفى بنها الجامعى على توفير كل ما تحتاجه الوحدة الجديدة من دعم طبى وفني معربا عن أهمية دعم هذه الحملات والمبادرات الطبية والتوعية بضرورة الكشف المبكر والفحص الدوري لسرطان الثدى.
 
وأضاف السعيد، أن جامعة بنها حريصة على تطويرالمستشفى الجامعي باعتبارها واجهة الجامعة الأولى للمجتمع، ودعمها بإستمرار بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة خاصة أن المستشفى تقدم خدماتها ليس لأهالي القليوبية فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة.
 
 

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