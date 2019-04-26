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الجمعة، 26 أبريل 2019 09:15 م
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ترامب يتعهد بالانسحاب من معاهدة دولية لتجارة الأسلحة

الجمعة، 26 أبريل 2019 09:00 م
ترامب يتعهد بالانسحاب من معاهدة دولية لتجارة الأسلحة دونالد ترامب
إنديانابوليس (رويترز)
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 تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بإلغاء وضع الولايات المتحدة كإحدى الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وقال إنه سيطلب من مجلس الشيوخ الأمريكي عدم التصديق على المعاهدة التي وقعها سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

 

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها أمام الجمعية الوطنية للبنادق "نحن بصدد سحب توقيعنا... سأوقع... رسالة أطلب فيها من مجلس الشيوخ وقف عملية التصديق على المعاهدة".

 

ووقع أوباما على المعاهدة في 2013 لكن المشرعين الأمريكيين لم يوافقوا عليها بعد.

 

 


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دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

سلاح

معاهدة




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