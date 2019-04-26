تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن اليوم بلغت 28 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومغادرة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة، سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

كما أستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.