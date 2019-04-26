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الكويت تعلن إرجاء زيارة العاهل المغربى للبلاد إلى موعد لاحق

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:39 م
الكويت تعلن إرجاء زيارة العاهل المغربى للبلاد إلى موعد لاحق العاهل المغربى الملك محمد السادس
أ ش أ
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كشف نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، عن أن زيارة العاهل المغربى الملك محمد السادس التى كان من المقرر أن يقوم بها إلى الكويت قبل نهاية الشهر الجارى، تم إرجاؤها إلى موعد لاحق.

وقال الجارالله - فى تصريح لصحيفة "النهار" الكويتية اليوم الجمعة إن زيارة الملك المغربى للمنطقة خلال هذا الشهر، ستقتصر على الأردن والسعودية فقط، بينما لم يتحدد موعد جديد لزيارته إلى الكويت حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك تواصلاً بين القنوات الرسمية فى الجانبين لتحديدها.
وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتى قائلا: "إن العلاقات الكويتية - المغربية علاقة أشقاء، والملك محمد السادس مرحب به فى جميع الأوقات".

 

 


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