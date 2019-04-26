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الكنيسة الإنجيلية تحتفل غدًا بعيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة

الجمعة، 26 أبريل 2019 09:56 م
الكنيسة الإنجيلية تحتفل غدًا بعيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة القس أندريه زكى
سارة علام
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تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد، غدًا السبت، فى تمام الساعة السادسة مساء بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.
 
يرأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويشارك بالاحتفالية القس يوسف سمير راعي الكنيسة وفريق الحياة الأفضل والمايسترو العالمي ناير ناجي.
 
كما يشارك بالحضور، مندوب رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة و القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدد من قادة الفكر بالمجتمع المصري.
 

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