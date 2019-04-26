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العثور على جثة سيدة داخل منزلها فى الغربية

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:17 م
العثور على جثة سيدة داخل منزلها فى الغربية جثة - ارشيفية
الغربية ـ محمد طارق
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عثر أهالى منطقة المنشية الجديدة التابعة لدائرة قسم ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على جثة لسيدة فى العقد الرابع من عمرها داخل منزلها .
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية بورود بلاغات من أهالى منطقة المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى، بانبعاث روائح كريهة من منزل سيدة تدعى "هند آل" 41 سنه.
 
على الفور انتقل فريق البحث الجنائى بقيادة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وتبين أنها متوفية منذ ثلاث أيام ولا يوجد شبهة جنائية، وتم نقل الجثه إلى مستشفى المحلة العام، وأخطار النيابة التى أمرت بدفنها.
 
 

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