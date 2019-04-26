الشباب والرياضة " انطلاق المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتدريب وتأهيل القيادات

كتب فريق المحافظات

أكد المحاسب وائل الألفي ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه بدأت اليوم فعاليات شباب " يبني مصر "، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وإشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بقيادة دينا فؤاد ، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية، وقدرية طلحة مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية وأماني حسن مدير القيادات الشبابية وخالد فوزي أخصائي شباب مسئول إعداد قيادات شبابية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة محافظة الشرقية وعبد الحليم الحنفي وكيل المديرية للشباب وأحمد حماد ،مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ونادر أحمد ، مسئول تعليم المدني والدكتور عبد العزيز الشبراوي وأميرة وجيه مسئول برلمان

وأضاف الألفى ، لـ " اليوم السابع " أن الفعاليات تستمر خلال الفترة من 25 إلى 30 من الشهر الجاري وتهدف إلى تدريب 100 شاب وفتاة على مهارات القيادة بهدف تأهيل جيل من الشباب القادر على تحمل المسئولية والنهوض بمصرنا الحبيبة وخلق الصف الثاني من الكوادر المؤهلة لتولي القيادة في شتى المجالات في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لبناء الإنسان وتنمية وتأهيل الموارد البشرية المصرية وخصوصاً الشباب الذين يمثلون القطاع الأكبر في الشرائح السنية في مصر.