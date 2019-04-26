video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الشباب والرياضة " انطلاق المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتدريب وتأهيل القيادات

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:54 م
الشباب والرياضة " انطلاق المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتدريب وتأهيل القيادات جانب من اللقاء
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق
أكد المحاسب وائل الألفي ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه بدأت اليوم فعاليات شباب "  يبني مصر "،  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة ، وإشراف  الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني  بقيادة دينا فؤاد ،  وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية، وقدرية طلحة مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية  وأماني حسن مدير القيادات الشبابية وخالد فوزي أخصائي شباب مسئول إعداد قيادات شبابية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة محافظة الشرقية وعبد الحليم الحنفي وكيل المديرية للشباب وأحمد حماد  ،مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ونادر أحمد ، مسئول تعليم المدني والدكتور عبد العزيز الشبراوي وأميرة وجيه مسئول برلمان
 
وأضاف الألفى ،  لـ  " اليوم السابع " أن الفعاليات تستمر خلال الفترة من 25  إلى 30 من الشهر الجاري  وتهدف إلى تدريب 100  شاب وفتاة على مهارات القيادة بهدف تأهيل جيل من الشباب القادر على تحمل المسئولية والنهوض بمصرنا الحبيبة وخلق الصف الثاني من الكوادر المؤهلة لتولي القيادة في شتى المجالات في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لبناء الإنسان وتنمية وتأهيل الموارد البشرية المصرية وخصوصاً الشباب الذين يمثلون القطاع الأكبر في الشرائح السنية في مصر. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الشباب و الرياضة" بالإسكندرية تفتتح 35 فصل لمحو الأمية

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

التعديلات الدستوريه




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة