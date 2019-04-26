الزراعة: ضبط 12 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 13 محافظة خلال أسبوع

كتب عز النوبى

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 12 طن و290 كجم فى 13 محافظة.

وأوضح التقرير، أن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، الجيزة، قنا، أسيوط، الوادى الجديد، البحر الاحمر"، فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 68 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأشار أبو ستيت، إلى أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، ومباحث التموين.

وشدد وزير الزراعة على أهمية تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين، فصلاً عن عدم التهاون مع أى مخالفات فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.