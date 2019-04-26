الدكتورة رانيا المشاط: الملك تحتمس الثالث كان محاربا وراع للفنون

كتب محمد تهامى زكى

دعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لزيارة متحف الأقصر والاستمتاع بما يضمه من آثار رائعة، ملقية الضوء على تمثال الملك تحتمس الثالث، مؤكدة أنه كان محاربا عظيما وواحدا من أقوى الملوك التى حكمت مصر.



الوزيرة رانيا فى صورة مع التمثال

وقالت وزيرة السياحة "الملك تحتمس الثالث، سادس ملوك الأسرة الثامنة عشر، واحداً من أقوى الملوك التى حكمت مصر، كان محارباً عظيما وراعٍ للفنون، ساهم فى تطوير معبد الكرنك إبان فترة حكمه"، وأوضحت الوزيرة "تمثاله معروض الآن فى متحف الأقصر مع العديد من القطع الاثرية الفريدة، أدعوكم جميعا لزيارة المتحف والاستمتاع بروائعه".





وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أشادت مؤخرا بإنجاز الأيادى المصرية خلال إعادة تركيب التمثال الرابع للملك رمسيس الثانى فى معبد الأقصر، خاصة أنه يعد تحفة تاريخية جديدة أهدتها مصر للعالم فى يوم التراث العالمى.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: "فى يوم التراث العالمى أهدت مصر العالم تحفة تاريخية جديدة.. فقد قامت الأيادى المصرية الخالصة والمخلصة بترميم وإعادة تركيب التمثال الرابع للملك رمسيس الثانى أمام الصرح الأول لمعبد الأقصر.. سنظل نبهر العالم بالتجارب الثرية التي نقدمها للسائحين خلال رحلاتهم".