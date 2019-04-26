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الجيش اليمني يلقي القبض على 20 حوثياً بينهم قيادي بالضالع

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:02 ص
الجيش اليمني يلقي القبض على 20 حوثياً بينهم قيادي بالضالع الجيش اليمنى
عدن )أ ش أ(
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 ألقت قوات الجيش الوطني والمقاومة اليمنية القبض على سرية حوثية كاملة كانت تحاول التسلل إلى منطقة الفاخر بجبهة العود في محافظة الضالع.

 

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية  عن مصدر عسكري - لم تسمه - القول "إن أكثر من 20 حوثياً ألقي القبض عليهم وسلموا أنفسهم للجيش والمقاومة في بيت الشرجي بجبهة العود، بينهم العميد الحوثي يحيى الكبسي قائد اللواء 912 مشاة و9 ضباط آخرين برتب متفاوتة بين رائد ونقيب".

وأشار المصدر إلى أنه - في جبهة مريس - قتل أكثر من 12 حوثياً في استهداف مدفعية الجيش الوطني والمقاومة لتجمع للميليشيات الانقلابية في يعيس شمال مريس بمحافظة الضالع .

 

 

 

 


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