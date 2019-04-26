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الجيش اليمني: مصرع 70 حوثيا بينهم قيادي شمالي الضالع

الجمعة، 26 أبريل 2019 11:39 م
الجيش اليمني: مصرع 70 حوثيا بينهم قيادي شمالي الضالع الجيش اليمنى
صنعاء (أ ش أ)
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 أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مصرع 30 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في مواجهات بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيات، التقدم باتجاه منطقة القهرة شمالي جبهة مريس.

وأكد أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها 30 قتيلاً في صفوفها بينهم القيادي الميداني المكنى "أبو حمزة"، وجرح آخرين.

وفي ذات السياق، استهدفت قوات الجيش اليمني، بعدد من الصواريخ، تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقة يعيس بالجبهة ذاتها.

وأسفر القصف عن مصرع 40 من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

 

 


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