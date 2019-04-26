الجزائر والإمارات تبحثان سبل التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى

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بحث وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائرى مصطفى كواربة، الخميس بالجزائر العاصمة، مع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدنى بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد السويدي، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الطيران المدني.

وذكر بيان لوزارة الأشغال العمومية والنقل الجزائرية، أن المباحثات دارت حول تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجزائر والإمارات فى مجال الطيران المدنى والمطارات و الوسائل المساعدة على تطويرها.

وأشاد الجانبان، خلال اللقاء، بنوعية العلاقات التى تربط بين البلدين خاصة فى مجال النقل الجوي، وأكدا على مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المستقبلية التى تخدم المصالح المشتركة.

ويتزامن هذا اللقاء مع دخول المحطة الجوية الجديدة لمطار الجزائر الدولى هوارى بومدين حيز الخدمة يوم الاثنين المقبل، بطاقة استيعاب قدرها 10 ملايين مسافر فى العام.

وتتضمن المحطة الجديدة 20 مركز اتصال للطائرات وموقفين للحاملات الثقيلة و16 مولدا كهربائيا تعمل بصفة آلية فى حالة انقطاع الكهرباء إلى جانب العشرات من المحلات التجارية والخدماتية وجهاز حديث ضخم لانتقاء الأمتعة وموقف للسيارات يتسع لـ 4200 سيارة، وستكون الخطوط الجوية الجزائرية أول شركة جوية تستغل المحطة الجديدة برحلات موجهة لباريس، حسب ما كشف عنه خلال الزيارة.

وبالتزامن مع تشغيل المحطة، سيتم فتح خط السكك الحديدية الرابط بين مطار هوارى بومدين ومحطة باب الزوار للركاب حيث يمتد هذا الخط على طول 8ر2 كم منه 6ر1 كم داخل نفق.