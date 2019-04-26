"التخطيط" تعتمد 120 مليون جنيه لأسوان.. و 193.2 مليون جنيه لبنى سويف

كتبت هبة حسام

اعتمدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مبلغ 120 مليون جنيه لعدد من المشروعات لتنمية محافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة، حيث تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لحفر آبار لرى أراضى فى النوبة مع تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لمشروعات تضمنت شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع بعدة قرى بمركز نصر النوبة إلى جانب توصيل المرافق الداخلية للإسكان الأولى بالرعاية وإسكان الشباب فضلاً عن تطوير واستكمال مراكز شباب بالمحافظة.



اعتمادات وزارة التخطيط لمحافظة أسوان

كما اعتمدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مبلغ 193.205 مليون جنيه لمحافظة بنى سويف حيث تم تخصيص مبلغ 44.170 مليون جنيه لمشروعات المرحلة الأولى للعام المالى 2018/2019 ضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة كما تم تخصيص مبلغ 149.035 مليون جنيه لكافة القطاعات بالمحافظة حرصاً على استمرار تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتلبية احتياجاتها.



مشروعات وزارة التخطيط لمحافظة بنى سويف

وأشارت هالة السعيد، إلى أن التخصيصات المعتمدة جاءت فى إطار تنمية صعيد مصر باعتباره فى قلب خطط التنمية مشيرة إلى أن وزارة التخطيط كجزء من الحكومة المصرية تسعى بكل الجهد فى دعم كافة المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.



اعتمادات وزارة التخطيط لمحافظة بنى سويف

وفيما يخص محافظة بنى سويف، أوضحت هالة السعيد أن الاعتماد جاء فى إطار دعم وتطوير القرى الأكثر احتياجاً وسد الفجوات التنموية بينها.

وأضافت هالة السعيد، أن مشروعات الربع الثانى من حصاد مرحلة البناء فى 90 يوم تضمنت 152 مشروع بمحافظات الصعيد بتكلفة 2.1 مليار جنيه منها 17 مشروع ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتكلفة 76.5 مليون جنيه.