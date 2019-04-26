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"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

الجمعة، 26 أبريل 2019 10:00 م
"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 2.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 178.6 مليون جنيه، أعقبه "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 21.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 76.9 مليون جنيه.
   
وجاءت فى المركز الثالث " مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 2.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 65.8 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 3.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 58.4 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 2.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 52.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاء "عبور لاند للصناعات الغذائية" بحجم تداول بلغ 6.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 49.3 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 4.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 46.2 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 17.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 44.3 مليون جنيه، وفى التاسع "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 76.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 43 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 2.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 39.2 مليون جنيه.
 
يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على 4 جلسات فقط، وذلك بسبب عطلة اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء.
 

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