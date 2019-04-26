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البحوث الفلكية: 6 لجان لاستطلاع هلال رمضان وغرة الشهر المبارك 6 مايو

الجمعة، 26 أبريل 2019 03:00 ص
البحوث الفلكية: 6 لجان لاستطلاع هلال رمضان وغرة الشهر المبارك 6 مايو هلال رمضان
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن معهد الفلك يستعد من الآن تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد للإعداد للجان استطلاع شهر رمضان المعظم، حيث تم تحديد حوالى 6 لجان ستتوجه للمحافظات لاستطلاع الهلال.
 
وأوضح أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الدقيقة السادسة وأربعين بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل.
 
وأوضح أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم السبت 4 مايو المقبل فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.
 
وأشار غريب، إلى أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم فى مكة المكرمة بـ22 دقيقة وفى القاهرة بـ25 دقيقة، وبذلك يكون يوم الأحد 5 مايو المقبل هو المتمم لشهر شعبان، وتكون غرة شهر رمضان المعظم فلكيا يوم الاثنين 6 مايو المقبل فلكيا.
 
 

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